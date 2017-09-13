Які продукти і на скільки подорожчали на Львівщині

За липень та серпень в Україні найбільший ріст в ціні відбувся на м’ясо та окремі овочі.

Яка ситуація з вартістю на ринках Львова та чого чекати українцям з’ясовувала FM Галичина.

Овочі, крупи, яйця та м’ясо, – саме такі продукти ми купуємо мало не щодня. Державна служба статистики каже, що за останній місяць найбільше в ціні впали овочі з борщового набору.

«Ціни на споживчому ринку в серпні, порівняно з липнем знизилися. Найбільше зниження відбулося на овочі. Капуста білокачанна подешевшала на 49%, буряк на 27%, картопля на 17,3%.», – розповіла Калабух Ольга з відділу статистики споживчих товарів.

Натомість яловичина, курятина та свинина подорожчали на 10-15%. На львівському ринку Шувар говорять, якщо в липні куряче філе можна було купити за 80 грн за кг, то зараз воно коштує майже 90. Ціна на яловичину збільшилась до 145 гривень. За кілограм свинини в липні треба було віддати з гаманця 135 грн (вирізка), наприкінці серпня – 150 грн, а зараз – 140 грн. На ринку пояснюють, що такий ріст відбувається традиційно в літній період через збільшення попиту. Також цього року зменшилось поголів’я худоби і значну частину «скосила» африканська чума свиней. За певний час, прогнозують продавці, ціни на м’ясо дещо знизяться.

Ціна на яйця піднялись до 17 – 20грн за десяток. З овочів найбільше здорожчали цибуля.

«Оптові компанії намагаються робити якнайбільшу закупівлю продукції, покласти в сховища і дочекатись зростання ціни. Саме це і провокує ріст ціни на ринку. Якщо ще місяць тому цибулю можна було купити за 2,5 – 3 грн за кг, то сьогодні ціна 4,5 грн і бачимо тенденцію до зростання», – повідомила Тетяна Гетьман керівник проекту «Шувар Інфо».

З овочів найдорожчим став баклажан – його вартість 14 грн за кг. Перець, порівняно з минулим роком, подорожчав вдвічі. Змінились ціни і на крупи:

«В мене рис коштує 25 гривень за кг, гречка – 26, а три кілограми макарону коштує 36 гривень», – розповів продавець ринку Віктор.