Випускники зі Львівщини найкраще в Україні склали ЗНО-2017

Окрім Львівщини, лідером також є Київ

Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Тести з української мови на 160-200 балів здали 44% випускників Львівщини. Область також лідирує за результатами тестування з історії.

Найнижчі результати з української мови отримали випускники з Чернівецької, Закарпатської, Херсонської та Рівненської областей.

Зазначимо, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, 42 випускники Львівської області отримали найвищий результат – 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року. П’ятеро випускників набрали по 400 балів.

За словами директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк, максимальні 200 балів на ЗНО з української мови та літератури набрали лише чотири учасники в Україні, одна з них – випускниця Львівської гімназії «Престиж».