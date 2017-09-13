Ролик-презентацію смарт-годинника Apple Watch 3 знімали в Києві (відео)

У відео фігурують Київський залізничний вокзал, а також станція метро «Золоті ворота».

Ролик було представлено на події, присвяченій новим продуктам, де компанія Apple також офіційно презентувала iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X.

Новий годинник Apple Watch Series 3 із вбудованим стільниковим зв’язком підтримує Apple Music, до нього можна буде підключати бездротові навушники та слухати музику просто з годинника, – передає fakty.ictv.ua.

У годинника буде той самий номер, що й у власника iPhone, тож на нього можна буде зателефонувати, навіть якщо телефон залишився вдома.

Окрім цього, годинник удвічі довше працює від однієї зарядки і взагалі працюватиме швидше він матиме крихітні SIM-карти, новий двоядерний процесор, можна буде спілкуватися з Siri.

Також додано поліпшення в додаток для відстеження серцебиття. Тепер видно пульс у спокійному стані і пульс під час активності.

15 вересня стартують попередні замовлення на Watch Series 3 у США, в продажу новинка – з 22 вересня.