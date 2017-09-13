Про Елю, книжки і список на Форум
Цього ранку Львів пахне правдивою осінню з її терпкуватістю першого опалого листя, і ще трохи – свіжою фарбою щойно видрукуваних книжок. Сьогодні відкриття 24 Форуму видавців! Подія, яка ну ніяк не залишить байдужими справжніх читайликів! Мій список не вміщається вже на сторінку, я переглядаю його усоте і думаю, що ж викреслити, лишивши на потім і купити із якоїсь зарплати. Але все проситься вже і зараз! Хочеться купити пів-Форуму!
Еля любить книжки. Я люблю книжки. Елі тато любить книжки. Ми усі любимо книжки. Різні, усякі. Про них ми можемо говорити довго і смачно, їх ми можемо перечитувати, зачитуватися, цитувати і просто смакувати. Це щось таке, без чого направду ніяк не уявляється наше життя. Перші дитячі книжечки у нас з’явилися ще на етапі вимріювання дитини, тобто за кілька років до її появи. Потім я купувала і купувала, вже носячи Комаху під серцем, а чоловік читав напам’ять вірші моєму круглому животику. Згодом диво народилося, і тоді ще більше захотілося їй читати. Зараз без книжок у нас не буває ні дня, ми читаємо кожну вільну хвилину і я реально отримую кайф від того, що дитина просить про це сама! Вона може довго сама сидіти на підлозі і розглядати книжки, вдивлятися у малюнки і розповідати свої, абсолютно інші від реального сюжету, історії. І в ролях все озвучувати☺ Це настільки кумедно, що я відверто регочу і прошу ще і ще.
Вона сама щоразу обирає, що я маю їй читати просто увечері, а що – аж перед сном. У вихідні дні, коли ми не летимо в садок і на роботу, ще зранку Комаха витягає і складає стосик на стіл – на день того забагато, але мої аргументи – не аргументи. Мама має читати! Колись вона так і казала: «Мамо, кгаб!» А книжка її мовою була «кгаба». Ні, не питайте чому, ми жодної притомної версії не маємо☺ Але ці чарівні слова звучали тоді цілодобово, бо я була у доступі і книжки завжди у доступі. З виходом на роботу все змінилося: часу на «кгаби» менше, але охота до них точно не зменшилася! І скажу відверто: увечері я й сама геть не проти сісти собі на підлозі, обняти те мале пахуще Комашеня, яке цілий день мені в голові, а торкнутися (і нюхнути☺) – зась, і читати. Про зайчиків, про мишаків, про принцес і рибок, про відьом і фей, про драконів і … пані Вишеньку. О, це та книжка, яку я вже знаю напам’ять, від якої вже сіпається ліве око, але яка вже понад рік – улюблена оповідь Еліани. Дякуємо тьоті Ляні, яка неймовірно тонко вгадала, що полюбиться цій смішній дівчинці, яка залюбки «живе» зі мною на кухні. Отож, наш топ книжок для малявок віком 2-3-4 роки.
- Кухня пані Вишеньки. Сильвія Плат, ВСЛ.
- Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод. Ервін Мозер. ВСЛ.
- Їжачок Пуф шукає нову родину. Ян Валькер, Pelican.
- Дуже нечемний лемур. Ольга Пелипенко, Vivat.
- Засинай. Прокидайся. Галина Вдовиченко. ВСЛ.
- Улюблені вірші, 2 томи. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
- Пригоди Петсона і Фіндуса. 10 казок. Свен Нордквіст, Богдан.
- Абетка. Іван Малкович. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
Це ті книжки, які ми обов’язково читаємо щодня, іноді по одній, але часто й усі по колу.
У списку на завтра у нас вже точно є ось це:
- Майка і Смугастик. Любов Купцова, ВСЛ.
- Мануель і Діді. Друга велика книга маленьких мишачих пригод. Ервін Мозер, ВСЛ.
- Казки-горошинки. Ірина Савка, ВСЛ.
- Магда і вітер. Ірина Мориквас, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
- Що таке Бог? Ейтан Борітцер, Чорні вівці (Видавництво 21).
- Фантастичні історії на добраніч. Ервін Мозер. Чорні вівці (Видавництво 21).
- Тваринопедія. Зібрання найдивовижніших створінь на Землі. Адрієнн Барман, Книголав.
- Майя та її мами. Лариса Денисенко, Видавництво.
Я знаю точно, що там, посеред столів з книжками, мені задурманиться в голові і я панічно згадуватиму, скільки ще грошей маю на картці. Бо точно хотітиметься купити ще всього-всього. І так само точно знаю, що мінімум половину ми прочитаємо одразу того ж вечора. Але наразі план такий: точно рухаюся у напрямку до стендів львівського «Видавництва Старого Лева», тернопільського «Богдана», чернівецьких «Чорних вівців», київської «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ», харківського «Vivat», шукаю «Видавництво» і «Книголав».
І точно оминатиму «Ранок», яке вважається чи не найдитячішим в Україні. Нам їхні видання чомусь не «заходять». Знаю, що багато батьків дуже шанують поетичний талант Ганни Чубач, але я якось почала вдумуватися у її тексти і зрозуміла, що ні, не для нашої тонкої душі цей психодел. Тому «Книжкова хата» і «Фоліо» теж нам не по дорозі. Дуже прикро, що українське видавництво «Махаон» має багато видань перекладної дитячої літератури, але російською мовою, а не українською. А ті кілька, що українською – читати неможливо через кострубаті словесні конструкції, росіянізми і банальні помилки.
А що ви купуєте/читаєте своїм дітям? Поділіться своїми списками, будь ласка.