Подати заяви на монетизацію субсидій можна до 1 листопада

Як інформує Урядовий портал, це зробили на численні прохання громадян, які не встигли звернутися до органів соціального захисту населення до 1 вересня.

Монетизація субсидій є премією за енергоефективність і полягає у виплаті «живих» грошей за економію електроенергії в еквіваленті вартості 150 кВт та природного газу – 100 кубометрів, за умови що ці ресурси використовують для опалення.

Нагадаємо, за даними заступника начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігоря Кобрина, право на монетизацію субсидій у Львові мають понад 18 тисяч осіб. Заяви на повернення частини невикористаної субсидії подали понад 11 тисяч осіб.

Довідково.

Телефони для попереднього запису на прийом у відділ соціального захисту та «гарячих ліній» з питань житлових субсидій:

– Галицький відділ: тел.: 261-44-50 (вул. Ф. Ліста, 5)

– Залізничний відділ: тел.: 295-82-28 (вул. Виговського, 34)

– Личаківський відділ: тел.: 235-71-62 (вул. Театральна, 10)

– Франківський відділ: тел.: 237-50-81 (вул. Ген. Т.Чупринки, 85)

– Сихівський відділ: тел.: 254-64-80 (просп. Червоної Калини, 66)

– Шевченківський відділ: тел.: 252-28-40 (вул. Липинського, 11).

Для оформлення субсидій мешканцям слід звертатись у «Єдині приймальні» районних відділів соціального захисту за місцем реєстрації, які працюють без обідньої перерви: у понеділок – з 13.00 до 19:00; з вівторка по четвер – з 08:00 до 19:00.

Станом на 1 вересня у Львові отримувачами субсидії є більше 118 443 домогосподарств. Це приблизно 47% усіх домогосподарств Львова (в місті всього 248,5 тисячі сімей). В аналогічний період 2016 року субсидію отримували 102 228 сімей.