На Жовківщині відбулася Всеукраїнська Патріарша проща

Сьогодні, 13 вересня, біля цілющого джерела присілка Заглина в селі Монастирок на Жовківщині відбулася щорічна Всеукраїнська Патріарша проща

На місці чудесного явлення Пресвятої Богородиці відслужили Божественну Літургію, яку очолив Святійший Патріарх Київської і всієї Руси-України Філарет.

Під час святкового Богослужіння віряни помолилися за військовослужбовців, які щодня ризикують життям, захищаючи рідну землю на сході держави, а також відновлення миру і збереження цілісності та суверенітету України.

Проща до відпустового місця у присілку Заглина пройшла за участі духовенства, вірян, громадськості, голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, голови Жовківської райдержадміністрації Надії Щур.

«Це свято, як і всі інші, нагадує нам про Бога, вічне життя, наші гріхи і про те, що потрібно від них очищатися. Сьогоднішньою літургією ми закликаємо усіх до покаяння. Молимося за це, а також за перемогу, мир, злагоду та благополуччя», – зазначив Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Присілок Заглина – відоме чудотворним джерелом місце, де, за легендою, у 17-му столітті об’явилася Матір Божа.

У 1872 році єпископ Іван Ступницький надав джерелу у Заглиній статус відпустового місця. Щорічно 13 вересня тут святкують празник Положення пояса Пречистої Діви Марії.

Триденний візит на Львівщину Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета розпочався 12 вересня. У межах візиту 14 вересня патріарх відвідає Львів. Він проведене молебень за викладачів та студентів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з нагоди 70-річчя його створення.