На Форумі видавців презентують «Переселенську блуканину»

Захід відбудеться за адресою: вул. Коперника, 15 (двір палацу Потоцьких). Початок – о 12.00.

Мета проекту «Переселенська блуканина» – доступно розповісти широкому загалу українців про труднощі переселенців на шляху до нової домівки, привернути увагу до порушення прав та проблеми інтеграції цієї категорії громадян України. Презентація гри на Форумі видавців стане лише першим етапом. Далі настільні варіанти «Переселенської блуканини» передадуть громадським організаціям та активістам у всі регіони України.

На заході учасники гри зможуть крок за кроком в ігровому форматі пройти шлях внутрішньо переміщеної особи: від ухвалення рішення про переселення до моменту, коли людина повністю пристосувалася до життя в новому середовищі. Ці кроки – не метафора: на масштабованому ігровому полі 6 х 4 м на гравців чекатимуть проблеми та сценарії з реального життя.

Механіка гри є традиційною: за допомогою грального кубика і фішок учасники мають пройти ігрове поле, дотримуючись інструкцій. Головна особливість «Переселенської блуканини» – її сценарій. Його розробила програма «Радник з питань ВПО» спільно з самими переселенцями, які не з чужих слів знають, як починати все спочатку і в чужих містах відстоювати свої права. Всього у сценарії змодельовано 76 ситуацій, які описують буденні події життя ВПО.

Співавтор гри Валерія Вершиніна, менеджер проекту «Радник з питань ВПО», зазначає: «У нашому суспільстві досі не вистачає обізнаності з проблемами переселенців. Можливо, через те, що люди не уявляють, із чим тим доводиться зіткнутися. Гра дає можливість пожити чужим життям з усіма складними, а й іноді й абсурдними подіями, які доводиться переживати переселенцям, – це унікальний досвід».