Митники виявили понад 2 тонни незадекларованої сталі

Водій намагався провезти 2600 кг прокату плоского з нелегованої сталі за документами, що містили неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць і ваги товару

Як інформує ДФС у Львівській області, нещодавно у пункт пропуску «Краковець – Корчова» в напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з товаросупровідними документами, вантажівка переміщувала «прокат плоский з нелегованої сталі» у 6 рулонах загальною вагою брутто 21 010 кг і вартістю понад 11 тис. євро.

Товар переміщували на адресу приватного підприємства у м. Городок Львівської області, а його відправником було зазначено одну з польських компаній. Під час митного контролю транспортного засобу встановлено, що насправді було 8 рулонів сталі, а загальна вага на 2 600 кг більша від зазначеної в товаросупровідних документах.

Водій пояснив, що він був під час завантаження транспортного засобу, однак не звіряв відповідність наявного товару з даними, записаними у товаросупровідних документах. Таким чином, перевізник не вжив заходів до перевірки правдивості зазначених відомостей і не вніс відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної. Отже, водій транспортного засобу надав до митного контролю та оформлення товаросупровідні документи, в яких містяться неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць та ваги товару, який переміщувався через митний кордон України.

За цим фактом за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Незадекларовану частину товару вилучено. Справу скерують до суду.