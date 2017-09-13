Львів’ян і гостей міста закликають не паркуватися на вулиці Коперника цими днями

Інспектори патрульної поліції Львова проводять охорону публічного порядку на Форумі видавців 2017, який триватиме з 13 до 17 вересня

Патрульна поліція Львова закликає львів’ян і гостей міста без необхідності не паркуватися на вулиці Коперника – на ділянці від вулиці Словацького до проспекту Свободи – у дні проведення у Львові Форуму видавців.

«Просимо поставитися із розуміння до тимчасових незручностей, адже на Форумі очікують понад 55 тисяч відвідувачів, у ньому візьмуть участь близько 170 видавництв, які привезуть понад 100 тон книжок. Уже зареєстровано понад 1200 учасників. Відбудеться 890 подій. Завітають на найбільший книжковий захід України понад 60 іноземних авторів з 24 країн світу. Давайте спільно докладемо зусиль, аби не затьмарити свято», – закликають патрульні.