«Біометрична рулетка», або Прощай, відпустко за кордоном

Якщо раніше, щоб подати документи на виготовлення документу потрібно було місяцями чекати в черзі, то зараз ще стільки ж часу треба чекати, щоби отримати документ на руки. Затримки між декларованим терміном виготовлення паспорта та реальністю розходяться у тижні, а то й місяці. Про те, чому українці не можуть отримати свої біометричні паспорти у призначений термін дізнавались журналісти радіо FM Галичина.

Стриянин Мирослав поїздку за кордон спланував ще кілька місяців тому. Для того, щоби помандрувати з друзями подав документи на виготовлення закордонного біометричного паспорта. Та от уже 2 місяці документ отримати не може. Відтак, поїздку хлопцю довелося скасувати.

«Термін виготовлення закордонного паспорта 20 днів. Мій закордонний паспорт роблять другий місяць. Має прийти смс-повідомлення про те, коли буде готовий біометричний паспорт, і коли його можна забрати. Але він ще не готовий. І смс-ки треба чекати ще, як мінімум, два тижні», – розповідає Мирослав.

У департаменті адмінпослуг Львівської міськради пояснюють: у своїй проблемі Мирослав не один. На цей тиждень, лише тих, кому протермінували видачу документів у ЦНАПАХ зібралося кілька тисяч.

«Ми зараз маємо дуже великий відсоток протермінувань видачі паспортів. Затримка іде, фактично, на два місяці. Кількість тих, хто очікує на документ, вже перевищила три тисячі осіб», – розповіла керівниця Центру надання адміністративних послуг Львова Валентина Бартошик.

Причина незручностей банальна – держпідприємство, яке друкує документи, «ПоліграфУкраїна», на всю територію країни лише одне. Та весь обсяг інформації вчасно обробити не встигає.

«Просто не встигають виготовляти таку кількість паспортів. Паспорт можна замовити і через міграційну службу, звернувшись у державні підприємства, і також через Центри надання адміністративних послуг», – додає Валентина Бартошик.

Наразі поліграфкомбінат «Україна» має заявок на біометричні паспорти на місяць уперед. На підприємстві «зависло» більше 300 тисяч замовлень. У центрі запевняють: працюють цілодобово 7 днів на тиждень. У найближчі 3-4 місяці очікують поставку додаткової системи з персоналізації паспортів BookMaster One System, що має суттєво прошвидшити роботу. А тим часом десятки тисяч українців змушені чекати на свої документи та переносити давно заплановані поїздки.

З початку 2017 року міграційна служба оформила 2,5 млн закордонних біометричних паспортів. Особливий ажіотаж на документи виник після того як між Україною та Європейським союзом з 11 червня цього року почав діяти безвізовий режим. З початку набуття безвізового держпідприємство надруковала вже близько 770 тисяч документів.

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