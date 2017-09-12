Завтра у Львові буде вітряно

А сьогодні до кінця доби дощитиме

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні ввечері зі збереженням до кінця доби 12 вересня очікують дощу.

Завтра, 13 вересня, синоптики прогнозують місцями пориви вітру північно-західного з переходом на південно-західний,15 – 20 м/с.

14 вересня у Львові обіцяють без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.

Як інформує сайт sinoptik.ua, завтра ранок і день у Львові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня має скінчитися. Решта дня мине без опадів.