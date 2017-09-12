За зловживання службовим становищем директор лісогосподарського підприємства постане перед судом

Директор одного з державних лісогосподарських підприємств завдав державі збитків на суму понад 220 тисяч гривень

Це встановили працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з працівниками обласної прокуратури, – інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Керівник уклав міжнародний контракт щодо постачання лісопродукції іноземному підприємству на невигідних умовах. Зокрема, вилучив із контракту пункти щодо обов’язкової повної передоплати іноземним підприємством коштів за поставлену деревину.

У подальшому державне лісопідприємство здійснило поставку лісопродукції, однак жодної проплати на його рахунки здійснено не було. Внаслідок цього підприємству завдано збитків на суму в понад 220 тисяч гривень.

Одночасно з цим, щоб укрити допущені незаконні порубки деревини на лісових угіддях лісогосподарства, директор скерував до вищої інстанції підроблені статистичні документи.

Під час слідства, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, було накладено арешт на приватний будинок, належний директору, його земельну ділянку та гараж.

Прокуратура області скерувала на розгляд суду обвинувальний акт щодо посадовця за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2. ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Такі дії карають позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

На цей час директора звільнено із займаної посади.