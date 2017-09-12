УКРОП іде на вибори в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня – рішення з’їзду

Таке рішення ухвалив 13-й з’їзд УКРОПу, який пройшов 12 вересня в Києві. Голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко назвав майбутнє волевиявлення стратегічно важливим для УКРОПу.

«За підсумками волевиявлення в ОТГ у грудні 2016-го та квітні 2017 року УКРОП увійшов до п’ятірки найрезультативніших партій за кількістю депутатів і голів об’єднаних територіальних громад. Рейтинг, який ми отримали, дозволяє нам претендувати на місця в парламенті. Але для цього потрібно продовжити розбудовувати партійну мережу. І вибори в ОТГ дають нам таку можливість», – підкреслив Тарас Батенко.

Політик наголосив, що попри те, що партії всього два роки, вона має гідне представництво у Верховній Раді (сім народних депутатів), у обласних, міських та райрадах, а тепер – і в радах ОТГ. Це покладає на представників УКРОПу велику відповідальність перед виборцями. «Своєю діяльністю в органах влади й політичною позицією ми повинні підтвердити, що маємо право представляти інтереси виборців, яке вони нам делегували», – додав очільник УКРОПу.

Очільник Львівського УКРОПу, делегат 13-го з’їзду УКРОПу, Igor Telishevskyi також запевнив, що й на Львівщині УКРОП братиме участь 29 жовтня у всіх призначених виборах до 8-ми ОТГ.

«Зараз формуємо територіальні виборчі комісії, узгоджуємо канидатів на посади голів територіальних громад та кандидатів у депутати від УКРОПу», – підкреслив Телішевський.

Нагадаємо, 29 жовтня відбудуться перші місцеві вибори депутатів та голів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. Вони пройдуть у 201 ОТГ в усіх областях України.

На Львівщині своїх представників оберуть:

Волицька сільська об’єднана територіальна громада: Тщенецька сільська рада (села Тщенець, Волиця), Мостиська Друга сільська рада (село Мостиська Другі) Волицька сільська рада Мостиського району Львівської області Волицький сільський голова Мостиського району Львівської області Пустомитівський район.

Підберізцівська сільська об’єднана територіальна громада: Підберізцівська сільська рада (село Підберізці), Миклашівська сільська рада (села Миклашів, Підгірне), Чижиківська сільська рада (села Чижиків, Глуховичі), Чорнушовицька сільська рада (села Чорнушовичі, Журавники, Тарасівка) Підберізцівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Підберізцівський сільський голова Пустомитівського району Львівської області.

Солонківська сільська об’єднана територіальна громада: Солонківська сільська рада (села Солонка, Малечковичі, Нагоряни), Зубрянська сільська рада (село Зубра), Поршнянська сільська рада (села Поршна, Липники, Підсадки), Раковецька сільська рада (села Раковець, Деревач, Новосілка, Підтемне, Хоросно) Солонківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Солонківський сільський голова Пустомитівського району Львівської області.

Щирецька селищна об’єднана територіальна громада: Щирецька селищна рада (смт Щирець, села Дуб’янка, Одиноке, Сердиця, Шуфраганка), Гуменецька сільська рада (села Гуменець, Лани), Дмитрівська сільська рада (села Дмитре, Горбачі, Попеляни, Черкаси), Пісківська сільська рада (село Піски), Соколівська сільська рада (села Соколівка, Льопи, Никонковичі, Сороки, Яструбків) Щирецька селищна рада Пустомитівського району Львівської області Щирецький селищний голова Пустомитівського району Львівської області Самбірський район.

Рудківська міська об’єднана територіальна громада: Рудківська міська рада (місто Рудки), Підгайчиківська сільська рада (село Підгайчики), Погірцівська сільська рада (села Погірці, Конюшки-Королівські, Конюшки-Тулиголівські, Круковець, Новий Острів), Сусолівська сільська рада (села Сусолів, Задністряни, Малинів, Подільці), Чайковицька сільська рада (села Чайковичі, Колбаєвичі) Рудківська міська рада Самбірського району Львівської області Рудківський міський голова Самбірського району Львівської області Сколівський район.

Славська селищна об’єднана територіальна громада: Славська селищна рада (селище* Славське, село Грабовець), Волосянківська сільська рада (села Волосянка, Хащованя, Ялинкувате), Либохорівська сільська рада (село Либохора), Нижньорожанківська* сільська рада (села Нижня Рожанка, Верхня Рожанка) Славська селищна рада Сколівського району Львівської області Славський селищний голова Сколівського району Львівської області Сокальський район.

Великомостівська міська об’єднана територіальна громада: Великомостівська міська рада (місто Великі Мости, села Борове, Куличків), Бутинська сільська рада (села Бутини, Піддовге, Пристань, Шишаки), Двірцівська сільська рада (села Двірці, Волиця, Заріка), Реклинецька сільська рада (села Реклинець, Стремінь) Великомостівська міська рада Сокальського району Львівської області Великомостівський міський голова Сокальського району Самбірський та Старосамбірський райони.

Воютицька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район: Воютицька сільська рада (села Воютичі, Заріччя, Язи); Старосамбірський район: Лютовиська сільська рада (села Лютовиська, Биличі, Букова, Ракова), Сусідовицька сільська рада (села Сусідовичі, Надиби) Воютицька сільська рада Самбірського району Львівської області Воютицький сільський голова Самбірського району.