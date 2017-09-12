У рамках Форуму видавців презентують арт-бук «Наречена»

Презентація арт-буку «Наречена» в рамках Форуму видавців – 16 вересня о 12.00 в Етно-галереї Роксоляни Шимчук.

Арт-бук «Наречена» – це мандрівка у світ традиційного весільного костюму.

«Дівчатка часто одержимі архетипом «принцеса-наречена» – змалечку приміряють мамині шпильки і прикраси, роблять фату із тюлі. Але тепер у їхніх мріях домінують пишні сукні зі стразами та діамантові тіари. А ми б хотіли дослідити – чи можна стати принцесою у сорочці з домотканого полотна? Адже вишиті сорочки на весь рукав, ткані шовком плахти, золоті дукачі і срібні салби – все це вражає не менше за сукні з криноліном», – розповідають автори. – Ми хочемо показати неймовірну розкіш традиційного вбрання і навчити дітей відрізняти борщівську сорочку від поліської, гуцульські запаски від полтавської плахти, впізнавати баламути, дукачі, зґарди. І, можливо, тоді хтось з дівчаток захоче стати королівною у сорочці з домотканого полотна».

«Наречена» є продовженням популярного арт-буку «Скриня. Речі Сили», що вийшов минулого року у Видавництві Старого Лева (автори – Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро Осипов) і отримав персональну відзнаку мера міста і титул «Книга Форуму видавців».

Проект створено за підтримки музею Івана Гончара на основі музейної колекції, а також колекцій відомих українських збирачів старовини – Роксоляни Шимчук (Етно-галерея Роксоляни Шимчук), Уляни Явної (Давній народний одяг), Віктора Ющенка, майстерні дитячого одягу «Аденчик-Баденчик».

Видавництво: Terra Incognita

Мова видання: Українська мова

Рік видання: 2017 р.

Обкладинка: тверда

Кількість сторінок: 32

Художник: Юлія Табенська

Жанр: Мистецькі видання і арт-буки