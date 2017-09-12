У Львові відбудеться вечір спогадів про Олесю Саноцьку

15 вересня в Копальні кави (пл. Ринок, 10) відбудеться вечір спогадів про Олесю Саноцьку – ініціаторку створення ГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

Вечір спогадів відбувається з нагоди нової книжки Андрія Куркова «Рух «Емаус»: Історія солідарності», що виходить другом у видавництві «Астролябія». У центрі уваги – робота Олесі Саноцької як лідерки, що згуртувала навколо себе потужну спільноту доброчинців. Учасниками вечора будуть Андрій Курков, Галина Вдовиченко. Модерує зустріч Лариса Денисенко.

Нагадаємо, Олеся Саноцька померла 24 квітня 2016 року на 47-му році життя, через тяжку недугу.

Художниця за освітою, винниківчанка Олеся Саноцька з 2001 року займалася соціальною роботою. Ініціаторка створення Громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

ГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка опікується безпритульними та малозабезпеченими особами, діє у Винниках.