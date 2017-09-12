У Львові стартував міжнародний тенісний турнір Galychyna Cup

У Львові на відкритих кортах палацу спорту «Україна» (вул. Мельника, 18) стартував восьмий юнацький міжнародний тенісний турнір Galychyna CUP.

«Міжнародний турнір Galychyna Cup проходить у Львові з 2010 року і має статус високої третьої категорії, – каже Анатолій Стасюк, директор турніру. – Це означає, що кожен спортсмен може на ньому покращити свій європейський рейтинг, набравши залікові очки. Якщо у минулих турнірах кращих на тенісних кортах визначали юні таланти до 14 років, то за останні кілька років змагання серед юнаків та дівчат відбуваються у категорії до 16 років. Що цікаво, у 2010 році участь у турнірі Galychyna Cup брала одна з найсильніших тенісисток України, теперішня третя ракетка світу Еліна Світоліна. Тоді вона не стала переможцем турніру, оскільки програла у чвертьфіналі».

Участь у міжнародному турнірі Galychyna Cup беруть 70 тенісистів з п’яти країн: України, Польщі, Білорусі, Румунії та Туреччини. В основній сітці дівчат Львівщину представляють одразу семеро тенісисток: Ольга Ковпак, Марія Подураєва, Анастасія Якубечко, Ірина Тристан, Анастасія Скорупська, Анастасія Запаринюк та Анна Мартемянова. Остання є першою «сіяною» і вихованкою тренера Дмитра Стасюка.

У змаганнях хлопців першим «сіяним» буде Ілля Сарафин з Коломиї. Львівщину представлятимуть Даниїл Янсон, Назар Федоришин, Дмитро Шевчук, Яків Сергієнко та Нестор Лопушинський.

Престижний турнір Galychyna Cup триватиме у Львові до п’ятниці, 15 вересня.