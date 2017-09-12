У Львові працівників школи-інтернату запідозрили в розкраданні продуктів для дітей

Сьогодні за дорученням голови ЛОДА буде видано розпорядження щодо повної перевірки із залученням контролюючих органів однієї зі шкіл-інтернатів міста для діток з інвалідністю

До такого рішення, як повідомила голова Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко, призвела сьогоднішня незапланована перевірка в цьому навчальному закладі.

«Сьогодні спільно з головою ОДА Олегом Синюткою та керівником Департаменту освіти Любомирою Мандзій ми без попередження відвідали навчально-реабілітаційний центр у Львові для діток з інвалідністю, в основному це глухонімі дітки.

Жах, який ми побачили, описати важко. Але кульмінацією стала записка, яка лежала поруч з мішками картоплі, які, як пояснив нам директор, зберігаються в газельці для дітей навчального закладу, а в записці чітке розподілення, кому з підлеглих скільки картоплі роздати», – написала Галина Янко.

Голова правління ГО «ВАРТА 700» Наталія Шелестак зазначила, що в навчальному закладі – колишньому інтернаті, розташованому на вулиці Личаківській, – жахливі умови: «Безпека діток – нуль, в туалетах нема мила і паперу. В спальнях приймають туристів! Спортзал в підвалі в аварійному стані. І цей список можна продовжувати…»

За інформацією «Львівської газети», йдеться про комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська спеціальна ЗОШ-інтернат ім. Марії Покрови» (раніше – Спеціальна школа-інтернат «Марії Покрови» для глухих дітей), що розташований на вулиці Личаківській, 35. Його директором є Крамар Юрій Михайлович.