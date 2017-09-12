Тролейбуси № 2, № 9 та № 10 не курсуватимуть і завтра

Через ремонтні роботи на вул. Героїв УПА

Сьогодні, 12 вересня, та завтра, 13 вересня, у зв’язку із заміною аварійного водостічного колектора на вул. Героїв УПА, 36, буде перекрито рух транспорту на відповідній ділянці дороги.

Як повідомили у Франківській райадміністрації, попередньо рух буде перекрито до 18.00 завтра, 13 вересня. Якщо ремонтні роботи завершать швидше, відповідно, рух транспорту швидше відновлять.

Тож сьогодні-завтра не курсуватимуть тролейбуси № 2, № 9 та № 10. Для інших видів транспорту передбачено об’їзд прилеглими вулицями.