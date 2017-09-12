Померла ветеран ОУН-УПА Дарія Полюга

Громада міста Львова співчуває з приводу смерті ветерана ОУН-УПА Дарії Полюги. Сьогодні з 20.00 відбувається парастас у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52. Чин похорону відбудеться завтра.

Поховають Дарію Полюгу на Личаківському кладовищі на полі №52. Чин похорону відбудеться завтра о 16.00 у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52. Після цього похоронна процесія виїде на Личаківське кладовище, де орієнтовно о 17.00 на полі №52 і відбудеться поховання.

Дарія Палюга народилася 4 березня 1926 року у місті Яворів. Закінчила шість класів «Рідної школи». У 1938-1939 роках навчалась в Яворівській гімназії при монастирі с. Василіянок, потім в учительській семінарії. У 1942 році вступила до Юнацтва ОУН. За рекомендацією Крайового проводу ОУН вступила до Львівського медінституту. У 1944 році пройшла вишкіл медсестер. У 1948 році на 4-му курсі медінституту заарештована. Перебувала в тюрмі на Лонцького (7-8 жовтня) у Львові. Рішенням комісії Особливої наради при МДБ СРСР засуджена за ст. 54 КК УРСР на 10 років. Покарання відбувала в таборах Інти (Комі АРСР). Звільнена в 1956 році. У 1958 році отримала дозвіл на повернення в Східну Україну. З 1961 року жила в Цюрупинську. З 2001 року мешкала у Львові.