Парк за 20 мільйонів: яким він буде?

Минулого року цей проект став одним із переможців у конкурсі «Громадський бюджет». Тут вже почалися роботи, тож активісти закликають небайдужих мешканців контролювати їх виконання.

Територія парку «700-річчя» – більше 20 гектарів. Він розташований у густозаселеному районі Львова, однак тут досі не було ані впорядкованих стежок, ані регульованого входу та виходу. Сам же парк більше нагадував лісосмугу.

«Ідея відновити парк зародилася ще кілька років тому, – розповідає Ірина Стахура, котра є членом ініціативної групи «Відродження парку 700-річчя Львова», – Я живу неподалік і бачила, в якому занедбаному стані він перебуває. Тож вирішили своїми ідеями його відродити».

Так поступово небайдужі мешканці об’єдналися. Спочатку вони працювали в проекті «Громади в дії» над облаштуванням головного входу в парк, роботи над яким також зараз тривають. А минулоріч вдалося перемогти у «Громадському бюджеті». Тож парк 700-річчя отримав більше 2,5 мільйонів гривень. Ці гроші витраться на облаштування доріжок.

«Чому саме стежки? Бо з їх появою парк стане гарнішим, тут буде зручно ходити. І це приверне відвідувачів », – пояснює Ірина Стахура.

Тож вже три тижні тут працюють робітники «Облсількомунгоспу». Саме ця фірма виграла тендер на капітальний ремонт парку.

За цей час вони встигли облаштувати половину доріжок. Таким чином з’єднають парк із церквою Йосафата, що на Замарстинівській. Готовими є також дві алеї.

За словами представника підрядника Тараса Цюри, роботу ускладнюють погодні умови, а також торф’яні ґрунти, через які техніка не працює на повну потужність. Однак до кінця року доріжки сподіваються завершити. Цікаво, що на них кладуть не просту плитку, а спеціальну – тактильну.

«На вулицях Торф’яній і Чорновола живе багато незрячих людей. Оскільки ми хотіли, щоб кожен, хто сюди приходить, почувався комфортно, то запланували тактильну плитку. Для Львова це не новинка. Така ж встановлена на проспекті Свободи перед пішохідними переходами», – каже Ірина Стахура.

Тактильна плитка має крапочки, які сигналізують незрячим знак «Стоп» і лінії, які позначають напрямок руху.

Загалом на цілковите відновлення парку потрібно близько 20 мільйонів гривень. Тож активісти збираються подаватись на конкурс «Громадського бюджету» знову. Зокрема, тут хочуть облаштувати 4 дитячі та 2 спортивні майданчики, футбольне поле зі штучним покриттям, відпочинкову зону, майданчик для вигулу собак, громадські вбиральні.

За словами мера Львова Андрія Садового завершити оновлення парку сподіваються до кінця 2018 року.

«Роботи триватимуть цього і наступного року. Ми отримаємо у Львові ще один красивий парк, де зможуть відпочивати мешканці усіх тих вулиць», – сказав міський голова.

Підрядника контролює Управління екології Львівської міської ради, яке є замовником та розпорядником коштів. Однак ініціатори проекту закликають усіх небайдужих також наглядати за процесом. Адже так львів’яни на практиці розуміють, що їх голос є важливим не лише віртуально.

«Ідея відродження парку 700 річчя об’єднала мешканців. Вони зуміли створити ініціативну групу, підготувати проект та провести хорошу інформаційну кампанію під час голосування. Власне саме завдяки цьому вони ввійшли в четвірку великих проектів-переможців «Громадського бюджету» серед 100 інших проектів і показали, що екологічним громадським ініціативам цілком під силу конкурувати з шкільними проектами. Зараз ініціативна група активно контролює хід виконання робіт і це дає впевненість що проект буде успішно реалізовано», – прокоментував «Львівській газеті» начальник відділу громадського партнерства ЛМР Орест Файфурка.