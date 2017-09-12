П’яний водій, утікаючи від патрульних, влетів у подвір’я, де вже оформляли ДТП (відео)

Як інформує Патрульна поліція Львів, близько другої години ночі патрульні побачили автомобіль Opel Astra, що рухався смугою для маршрутних транспортних засобів. В автомобілі був несправний освітлювальний прилад. Під час спілкування у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік заперечив, що вживав алкоголь. Коли ж його попросили надати – сів в автомобіль діставати їх, однак раптом продовжив рух.

Патрульні вирішили наздогнати порушника. Він не реагував на вимоги поліцейських про зупинку, порушував правила дорожнього руху. Орієнтування передали іншим екіпажам. Порушник на швидкості більш ніж 180 км/годину виїхав за межі Львова і вирушив трасою Київ-Чоп в напрямку села Липники. Водій відірвався від переслідування.

Інспектори почули повідомлення від екіпажу патрульних, які допомагали слідчим оформляти ДТП з потерпілими в селі Липники, де водій не впорався з керуванням здійснив наїзд на перешкоду, а тоді влетів у приватний будинок внаслідок чого потерпіли троє людей, про ще одну ДТП.

Як з’ясувалося, водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і влетів на те саме приватне подвір’я. Автомобіль втікача пролетів біля поліцейських і мешканців будинку і врізався в евакуатор, який приїхав забирати транспортний засіб з місця попередньої ДТП.

Водій, на диво, не отримав жодного ушкодження. Від перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився. Патрульні оформили на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та три проколи: за керування у нетверезому стані, за скоєну ДТП та невиконання вимог про зупинку.