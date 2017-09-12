Біля Винників перебувають півсотні озброєних людей

Згідно з повідомленням на лінію 102, ці люди можуть мати зброю та вибухівку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 12 вересня, до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники біля озера перебуває група людей у військовому однострої. За інформацією, громадяни можуть мати зброю та вибухівку. Цю інформацію внесено до Журналу єдиного обліку.

На вказаному місці правоохоронці виявили близько п’ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.