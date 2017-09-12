Mixo is coming: «прорив Саакашвілі» у мемах
Гучне повернення політика Міхеїла Саакашвілі з Польщі в Україну вже кілька днів не сходить зі шпальт ЗМІ. «Прорив» у Шегинях по-своєму «оцінили» й користувачі соцмереж. До вашої уваги – підбірка найцікавіших, на нашу думку, мемів.
Користувачі соцмереж не лише стежили за подіями, а й давали Саакашвілі корисні поради щодо того, як саме краще повернутися в Україну…
Активно уявляли, як саме виглядатиме це повернення…
Анонсували наближення Саакашвілі до кордону…
Просили політика врешті визначитися з транспортом…
Зустрічали у поїзді “спільних знайомих”…
Чекали, коли ж нарешті поїде потяг “Перемишль – Київ”…
Вгадували, який саме транспортний засіб обере Саакашвілі…
Розповідали громадськості, що ж саме трапилося на кордоні…
А також дотепно обігрували реакцію на ці події в українському політикумі та суспільстві: