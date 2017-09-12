Mixo is coming: «прорив Саакашвілі» у мемах

Соцмережі вибухнули фотожабами та дотепними мемами з нагоди повернення в Україну екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі

Гучне повернення політика Міхеїла Саакашвілі з Польщі в Україну вже кілька днів не сходить зі шпальт ЗМІ. «Прорив» у Шегинях по-своєму «оцінили» й користувачі соцмереж. До вашої уваги – підбірка найцікавіших, на нашу думку, мемів.

Користувачі соцмереж не лише стежили за подіями, а й давали Саакашвілі корисні поради щодо того, як саме краще повернутися в Україну…

Активно уявляли, як саме виглядатиме це повернення…

Анонсували наближення Саакашвілі до кордону…

Просили політика врешті визначитися з транспортом…

Зустрічали у поїзді “спільних знайомих”…

Чекали, коли ж нарешті поїде потяг “Перемишль – Київ”…

Вгадували, який саме транспортний засіб обере Саакашвілі…

Розповідали громадськості, що ж саме трапилося на кордоні…

А також дотепно обігрували реакцію на ці події в українському політикумі та суспільстві: