Завтра у Львові стартує Міжнародний турнір зі стрільби з лука «Золота Осінь 2017»

Цьогоріч змагання приурочено до 60-річчя від дня заснування Львівської обласної федерації стрільби з лука, з якої почалось відродження спортивної стрільби з лука в Україні, та Дня фізичної культури та спорту

Завтра, 12 вересня, о 13.30 на стадіоні навчально-спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» України на вул. Янева, 10 стартують 54-ті Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2017».

Для участі у змаганнях «Золота осінь 2017» очікується понад 250 лучників, що представлятимуть команди Білорусії, Ізраїлю, Польщі, Туреччини та 10 областей України.

Фінальна частина змагань відбудеться в центральній частині міста.

Львів для стрільби з лука є історичним містом, саме тут у 1931 році було створено Міжнародну федерацію стрільби з лука (FITA), тут відбувся і перший Чемпіонат світу.

Організаторами заходу є Львівська обласна федерація стрільби з лука спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради та ЛКП «Спортресурс». На проведення заходу з міського бюджету Львова виділено фінансову підтримку в сумі 355 910 гривень.

Цей турнір є одним із найдавніших спортивних змагань, який з 1964 року проводиться саме у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Учасниками змагань за понад сорок років були учасники Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи, які щороку показують високі результати й тішать уболівальників новими рекордами.