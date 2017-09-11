В Україні почали знімати фільм про Крути

Про це інформує ДержКіно України. Виробництво фільму здійснює компанія Good Morning Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисером картини КРУТИ 1918. Захист є Олексій Шапарєв, автором сценарію – Костянтин Коновалов, продюсер – Aндрій Корніленко.

Стрічка розповість історію молодих людей – героїв свого часу, які самовіддано стали на захист Батьківщини. 300 студентів та юнкерів узимку 1918 року гідно протистояли багатотисячній більшовицькій армії у бою під Крутами. Вони заплатили своїм життям заради незалежності України. На тлі цих трагічних і героїчних для країни подій зароджується кохання головних героїв картини – Софії та Андрія.

За словами режисера Олексія Шапарєва, протягом осені заплановано провести складнопостановочні зйомки – з використанням спец- та піротехнічних ефектів, за участі великої кількості акторів масових сцен, тварин і каскадерів.

Перший знімальний день фільму проходив на території національного парку «Межигір’я». Знімальний майданчик відвідали віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, перший заступник голови Держкіно Сергей Неретин і представники ЗМІ.

Зйомки стрічки продовжились у Крутах, де у 2018-му році й відбувалися описані у фільмі події. Цього дня на знімальний майданчик були запрошені скаути. Знімальна група розповіла, що з цими дітьми працювати було значно легше, ніж з акторами, бо вони, як справжні скаути, робили все чітко і швидко.

Сергій Неретін зазначив, що державна підтримка фільму становить 26 млн грн.: «Проект цього фільму став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно у сесії ігрових тематичних фільмів (а саме, до 100-ї річниці Бою студентів під Крутами). Експертна комісія високо оцінила перспективність і важливість цього проекту з культурної та історичної точки зору. Фільм створюють для широкої глядацької аудиторії, він має бути цікавим глядачам будь-якого віку, тож ми раді підтримати цей проект».

Завершення виробництва фільму заплановано на 2018-й рік.