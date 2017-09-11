В апарат Львівської ОДА шукають спеціаліста

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату Львівської обласної державної адміністрації

Серед вимог до професійної компетентності кандидатів – вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою( у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи потрібно подати до 26 вересня 2017 року, 18: 00.

Контактний тел.: 2-999-492

Дата, час і місце проведення конкурсу: 29 вересня 2017 року о 10:00, за адресою: м. Львів. вул. Винниченка,18, каб.257.