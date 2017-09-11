У Львівській філармонії прозвучить Найкраще з Чайковського

Їх виконає симфонічний оркестр K&K Philharmoniker під керівництвом Маттіаса Георга Кендлінгера

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker під керівництвом засновника оркестру, австрійського диригента та композитора Маттіаса Георга Кендлінгера 16 жовтня 2017р. виконуватимуть твори П.І. Чайковського у приміщенні Львівської філармонії.

Казкова, лірична, барвиста та безтурботна музика, яка звучатиме на цьому концерті, скеровує у світ дитинства, розуміння добра та зла, прагнення любові.

Художній керівник проекту та диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).

Диригент: Максиміліан Кендлінгер (Австрія).

Фортепіано: Філіп Шойхер (Австрія).

Попередні враження від концертів можна отримати в YouTube: http://www.youtube.com/kkphilharmoniker

Також завітайте на сторінку K&K Philharmoniker у Facebook: www.facebook.com/kkphilharmonikerUA/

Вартість квитків: 70-300 грн.

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.