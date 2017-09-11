Транспортний безлад у Львові – результат відсутності фахового управління сферою, – Веремчук (+ відео)

Львів опинився на порозі транспортного колапсу і причина в одному – відсутність професійних кадрів в управлінні, які могли би якісно та ефективно працювати у цій сфері

Про це заявив керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міськраді Валерій Веремчук у коментарі для програми «Подробиці».

«Автобуси неправильно розподіляються на маршрути, перевізники дозволяють собі масовий невиїзд транспорту, коли упродовж дня понад 200 маршруток – третина від загальної кількості – немає на рейсі. Основна причина – безгосподарність, нефаховість і некомпетентність. Це відсутніть професійних кадрів в управлінні, які могли би якісно та ефективно працювати із транспортною сферою», – переконаний Веремчук.

Нагадаємо, «Народний контроль» наполягає на призначенні керівника управління транспорту ЛМР на конкурсній основі.