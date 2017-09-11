Міхо і кордон. Як комедія переросла в драму

Від самого оголошення «Плану тріумфального повернення Саакашвілі» усі заяви екс-президента Грузії та його соратників більше нагадували телевізійне шоу з добре прорахованими спецефектами та таймінгом.

Однак, те, що відбулось на польсько-українському кордоні 10 вересня стало свідченням того, що і ті, хто називають себе опозицією, і їх опоненти у владі, готові з легкістю порушити закон, зневажити права людини заради власної політичної доцільності.

Прикордонні маневри

Більше місяця тому, у своєму відеозверненні в мережі Facebook екс-очільник Одеської облдержадміністрації, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про свій намір повернутись до України.

З того часу вся країна, і, схоже, й самі соратники екс-президента намагались вивідати як саме він планує здійснити цей епохальний перехід. Найближчі утаємничені учасники змови натякали про абсолютно легальні наміри, сам Саакашвілі розповідав, що має цілих три способи знову ж таки, як абсолютно легально перетнути польсько-український кордон. Однак події 10 вересня продемонстрували, що або ж план був не достатньо ретельно підготовлений, або ж конспірація змовників досягла такого високого рівня, що більшості самих «зустрічаючих» було невідомо, де, як і коли їх кумир перетне кордон.

Так, згідно з попередніми заявами, Саакашвілі збирався повернутися через пункт пропуску “Краковець”. Його прихильники організували там наметове містечко. Наприклад, основні організатори заходу – Львівська обласна організації «Руху нових сил» (більшість активістів якої – вихідці з партії «Воля» Юрія Дерев’янка), напередодні з відповідним розголосом та апломбом колоною виїхали зі Львова та розбили наметовий табір неподалік КПП «Краковець».

Небезпечного присмаку до майбутньої зустрічі додали неідентифіковані молодики, які під’їхавши до кордону, в агресивній манері спілкувались з учасниками групи зустрічі Саакашвілі. Опозиційні політики одразу назвали їх провладними «тітушками» з огляду на те, що вони, нібито, мирно спілкуються з присутніми на місці правоохоронцями.

Однак, коли локальні конфлікти почастішали, та ж міліція доволі жорстко відтіснила «тітушок» та після обшуків, змусила зайти їх в автобуси.

У свою чергу, під обід до місця гіпотетичної зустрічі Саакашвілі під’їхали автобуси з Київщини, які привезли, за словами керівника групи Семена Семенченка, бійців батальйону «Донбас». Бійці батальйону були відмінно екіпіровані індивідуальними засобами захисту та мали при собі зброю, щоправда, зареєстровану. Це наводить на думку, що ветерани АТО насправді були працівниками однойменного охоронного агентства, яке кілька разів уже «засвітилось» в суто економічних конфілктах. Після того, як імовірність зіткнень (слід зазначити – скоординованих, і планованих) стала реальною, одна з груп підтримки Саакашвілі – представники «Руху нових сил» Львівщини – заявили про відмову брати участь у подальших заході з огляду на безпеку учасників.

У той же час, замість перетину кордону на “Краковці” Саакашвілі спочатку спробував в’їхати в Україну на потязі “Інтерсіті”, але поїзд зупинили. Пасажирам оголосили, що в «поїзді знаходиться громадянин, який не має відповідних документів для перетину кордону». Врешті, нерви виявились міцнішою в начальника поїзда, відтак політики вчергове заявили про зміну плану і наміри повернутись до КПП «Краковець”. Натомість, відправились автобусом в пункт пропуску “Шегині”.

Поява Міхо в Шегинях виявилась несподіванкою і для його команди і для влади. Відтак, для того, щоб заблокувати невгамовного грузина, силовики спромоглась лише на, очевидно, неправдоподібну заяву про замінування КПП. У відповідь, Саакашвілі з іншими політиками влаштували імпровізований брифінг, де, не добираючи слів, звинуватив владу та силовиків в провокаціях.

Врешті, заведений різкими заявами натовп силою вдерся на територію КПП прорвавши кордон прикордонників і супроводив політика на територію України. При цьому постраждало кілька прикордонників, а Саакашвілі практично одразу сів в авто і відправився до Львова. Слідом за ним, все в тому ж двоповерховому автобусі відправились і політичні лідери та активісти.

Нічна зустріч біля Ратуші

Всупереч прогнозам, міський голова Львова все ж виконав свою публічну обіцянку зустріти Саакашвілі та пригостити його кавою. Близько 23.00 в неділю Саакашвілі в супроводі прихильників та політиків, під оплески перехожих та вигуки «Міша!» перетнув центральні вулиці Львова та підійшов до Ратуші. Міський голова, як і обіцяв, особисто зустрів екс-президента Грузії, та після міцних обіймів разом із ним провели невеликий імпровізований мітинг на ганку Ратуші. Втім, нічого нового, цікавого чи радикального сказано не було. Саакашвілі вкотре повторив, що перетнув кордон законно, що влада в Україні мстить йому за готовність боротись з корупцією. Після цього політики залишили людей та зайшли до Ратуші на нараду щодо планування подальших дій.

Уже на наступний день стало відомо, що жодних конкретних планів немає. Саакашвілі порадили залишатись на території України, в оточенні союзників. Станом на час написання статті опальний політик перебуває в готелі «Леополіс», поблизу якого дає брифінги, коментує журналістам заяви влади щодо нього. Тут же очевидці постійно фіксують і інших політиків з Самопомочі, тих же бійців батальйону «Донбас». Тут же виступала перед журналістами в оточенні однопартійців і Юлія Тимошенко.

Роль другого плану

Саме лідер «Батьківщини», видається, прогадала найбільше від цілодобової епопеї з «визволенням» Саакашвілі. Відігравши практично весь день незвичну для себе роль другого плану, Юлія Тимошенко спробувала реабілітуватись під КПП після прориву кордону. Однак, замість звичних аплодисментів почула вигуки «ганьба». Слід відзначити, що на той момент під воротами КПП практично не залишилось «випадкових» людей, звичайних активістів, які за покликом серця приїхали допомогти Саакашвілі відновити справедливість. Натомість, члени РНС та дружніх їм партій продемонстрували справній рівень стосунків та ставлення до Тимошенко. Частково реабілітуватись Тимошенко спробувала уже у Львові під стінами Ратуші, коли перехопила мікрофон у Саакашвілі. Однак і тут її промову перервали ситуативні «соратники», просто розвернувшись спинами до слухачів та сховавшись у дверях Ратуші. Тут напрошується здогадка, що таким чином Саакашвілі вишукано відімстив Тимошенко за позицію фракції «Батьківщина» та її лідера в 2008 році, коли та фактично заблокувала рішення ВРУ щодо засудження агресії Росії проти Грузії. Хоча більш імовірно, що Саакашвілі цілком прагматично вирішив не вивищувати потенційного конкурента на благодатному популістичному полі.

М’яч на полі влади

Реакція влади була прогнозовано різкою. І Генпрокурор і Міністр МВС і, зрештою, Президент, жорстко пройшлись по учасниках «прориву», погрожуючи різноманітними санкціями.

«Вчора прикордонний перехід Майорське зазнав обстрілу з боку ворога. Ми знаємо як сховатися від вогню ворога там і як відповісти – за фактом обстрілу ніхто не постраждав. Водночас прикордонний перехід Шегині був узятий штурмом, і радісні народні депутати – збудувавши навколо себе юрбу – незаконно провели в країну близько 40 осіб, включаючи Саакашвілі і кілька іноземців. За фактом інциденту 16 прикордонникам і поліціянтам довелося надати медичну допомогу», – наголосив голова МВС.

За офіційними повідомленнями, порушено і внесено в ЄРДР кримінальне провадження за ст.332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до п’яти років із конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

Також Арсен Аваков назвав чотирьох народних депутатів, яких ідентифікували як тих, хто «сприяв незаконному переміщенню особи». Зокрема, це Сергій Власенко («Батьківщина»), Павло Костенко («Самопоміч»), Дмитро Добродомов та Юрій Дерев’янко. Крім того, до гіпотетичних порушників належить екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

Подальші дії влади є зрозумілими та прогнозованими . Їх сьогодні найбільш чітко окреслив Президент, коментуючи випадок в Шегинях: «На мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Ми маємо коментувати і будемо коментувати виключно у правовому полі. Мені байдуже, хто порушує державний кордон – чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути абсолютно чітка правова і юридична відповідальність».

Відтак, кримінальні справи проти учасників «недільного прориву» будуть супроводжуватись максимальним роздмухуванням теми «загрози цілісності держави», про що сьогодні уже заявила партія «народний Фронт». Натомість, партія Ляшка була радикальнішою у своїх заявах, закликавши зібрати позачергову сесію парламенту, щоб дати оцінку згадуваним подіям.

Що в залишку?

Очевидно, ситуативну перемогу здобули таки прихильники та команда Саакашвілі, зумівши різко вивести свого лідера з забуття на передовиці українських ЗМІ та екрани телевізорів. Деякі бонуси отримали і ті з політиків, які всю неділю разом з Міхо їздили вздовж польсько-українського кордону. Однак конвертувати ці ситуативні успіхи немає в що, адже до чергових виборів надто довго, аби виборці запам’ятали цю «перемогу». Натомість, розгойдати ситуацію до позачергових парламентських чи президентських виборів навряд чи вдасться. Натомість уже взята на озброєння владою та навколовладними спікерами тем посягання на державний кордон при довгій та тривалій розкрутці ще може суттєво понизити рейтинги усім учасникам цього дійства.

Однозначно програла влада, в першу чергу Президент, адже саме його Саакашвілі робить своїм основним опонентом. Відверто недолугі дії прикордонників з замінуванням КПП та Нацполіції з затриманням поїзду асоціюють не з Аваковим, а саме з Порошенком. Відтак саме йому приймати на себе весь негатив усіх прихильників опозиційних сил.

Найбільше ж – і вчергове програла Україна, продемонструвавши всьому світові неповагу до законів та державних символів тими, хто пише ці закони. Світова спільнота вчергове побачила, що в Україні політики трактують та використовують закону в угоду політичній та особистій довільності, державні чиновники використовують силовиків для власних інтересів, а групка екзальтованих громадян, використовуючи нардепів як таран, може прорвати будь-які кордони. Навряд чи це додасть балів Україні напередодні рішення в США щодо надання озброєння та надважливій для нашої країни сесії ООН.