Львівщина поглибить співпрацю з Данією

Сьогодні, 11 вересня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та голова Львівської облради Олександр Ганущин зустрілися із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Рубенсом Медсеном

Сторони обговорили питання двосторонніх відносин у економічній, торгівельній, освітній та культурній сферах.

Голова ЛОДА ознайомив Посла із останніми здобутками Львівщини у сфері енергозбереження та пообіцяв забезпечити сприяння і повний супровід тим данським компаніям, що зацікавлені у розвитку сонячних та вітрових електростанцій на території нашої області.

«Львівщина може запропонувати данському бізнесу не лише розвиток в аграрному секторі та харчопереробній промисловості. На Львівщині не останню роль відіграє туристична сфера та сектор рекреації. А розвиток нашої інфраструктури свідчить про те, що туристичний потік зростатиме. Тож, залучення данських інвестицій до цього сектору економіки – це величезний крок у поглибленні співпраці», – зауважив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Рубен Медсен підтримав пропозицію Олега Синютки щодо співпраці у туристичній сфери, зауваживши, що, Львівщина заслуговує на те, аби мати позитивний образ у Європі, як безпечний та перспективний регіон.

Посла запросили на «День місцевого самоврядування» та ІІІ Форум місцевого розвитку.