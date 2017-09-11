Ада Роговцева отримала Державну премію імені Олександра Довженка

Державну премію України імені Олександра Довженка 2017-го року за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва присуджено народній артистці України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герою України Роговцевій Аді Миколаївні.

Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко на підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

Президент також підписав Розпорядження про призначення грантів молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів.

Зокрема, гранти призначено: