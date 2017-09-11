Ада Роговцева отримала Державну премію імені Олександра Довженка

Відповідний Указ підписав Петро Порошенко
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Державну премію України імені Олександра Довженка 2017-го року за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва присуджено народній артистці України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герою України Роговцевій Аді Миколаївні.

Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко на підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

Президент також підписав Розпорядження про призначення грантів молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів.

Зокрема, гранти призначено:

  • Гавриловій Ользі Ігорівні – режисерові, для виробництва анімаційного короткометражного фільму «Світ навпаки» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Студія «Червоний собака» (м. Київ) у розмірі 59 тисяч гривень;
  • Наконечному Максиму Васильовичу – режисерові, для виробництва ігрового короткометражного фільму «Новий рік у сімейному колі» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «ТАБОР» (м.Одеса) у розмірі 68 тисяч гривень;
  • Сарихалілову Ернесу Марленовичу – режисерові для виробництва ігрового короткометражного фільму «Цвях» на базі громадського об’єднання «КримСОС» (м.Київ) у розмірі 93 тисяч гривень.
Позначки: