Ада Роговцева отримала Державну премію імені Олександра Довженка
Відповідний Указ підписав Петро Порошенко
Державну премію України імені Олександра Довженка 2017-го року за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва присуджено народній артистці України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герою України Роговцевій Аді Миколаївні.
Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко на підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.
Президент також підписав Розпорядження про призначення грантів молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів.
Зокрема, гранти призначено:
- Гавриловій Ользі Ігорівні – режисерові, для виробництва анімаційного короткометражного фільму «Світ навпаки» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Студія «Червоний собака» (м. Київ) у розмірі 59 тисяч гривень;
- Наконечному Максиму Васильовичу – режисерові, для виробництва ігрового короткометражного фільму «Новий рік у сімейному колі» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «ТАБОР» (м.Одеса) у розмірі 68 тисяч гривень;
- Сарихалілову Ернесу Марленовичу – режисерові для виробництва ігрового короткометражного фільму «Цвях» на базі громадського об’єднання «КримСОС» (м.Київ) у розмірі 93 тисяч гривень.