Українські водійські права в ЄС: що треба знати

Серед водіїв ширяться чутки, що з наступного року поїхати в Європу зі старим посвідченням буде проблемно або й неможливо

Спростовуємо міфи та розповідаємо, як насправді.

Уже до 1 листопада Україна має перенести європейські положення щодо водійських посвідчень у національне законодавство. Це передбачено Угодою про асоціацію. Відповідно до цього права повинні набути нового вигляду.

Зокрема, документ треба оснастити мікрочипом для кращого захисту, який міститиме всю візуальну інформацію і вбереже від підробок. Максимальний термін дії не повинен перевищувати 15 років (зараз вони дійсні 30 років), а для водіїв-професіоналів, які водять вантажівки, – не більше 5 років. Обов’язковим стане і медогляд. Особливо це стосується водіїв, котрим більше 50 років.

Однак українські водії можуть заспокоїтися – для короткострокових поїздок в ЄС вони можуть й надалі користуватися своїми звичними правами – без терміну дії, у вигляді карток або ламінованими.

Нові права будуть потрібними лише у тому випадку, якщо ви плануєте залишитися надовго. Наприклад, працювати чи навчатися. Однак в такому випадку процедура визнання посвідчення стане простішою.

Ані прикордонні, ані митні служби при в’їзді в ЄС посвідчення водія не перевіряють і не робитимуть цього, оскільки це не передбачено Шенгенським візовим кодексом. Прикордонник серед інших документів може попросити права, однак він не зважатиме на термін їх дії.

Зазначимо, що вже до кінця року в Україні усім водіям видаватимуть права нового типу. Вони стануть автоматично дійсними в Європі.