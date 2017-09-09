У Львові з міського бюджету доплачуватимуть асистентам учителя в інклюзивних класах

Сьогодні, 8 вересня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР одноголосно підтримали рішення про введення до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова додаткових посад вихователя (асистента вчителя) та практичного психолога у 69 інклюзивних класах

«На сьогодні, відповідно до типових штатних розписів передбачено півставки асистента вчителя у тих класах, де навчаються діти з інклюзивною формою навчання. Звичайно, що робота асистента вчителя надзвичайно важка і важлива, і той рівень оплати праці, який передбачений, – надзвичайно низький. Тому на сьогодні ми маємо понад 60% вакансій цієї посади. У разі введення додаткової штатної одиниці ще додати з міського бюджету півставки асистента-вчителя – це допоможе людині отримувати більшу заробітну плату і, ми сподіваємося, що такі посади не будуть більше вакантними», – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Вона додала, що кількість дітей, які мають особливі освітні потреби, щороку збільшується. Порівняно з 2015-2016 навчальним роком їх кількість зросла майже втричі. Тому розвиток інклюзивної освіти на сьогодні – надважливе питання.

«Програма рішення виконкому прийнята на постійно, відповідно до кількості інклюзивних класів. На сьогодні в місті ми маємо вже сформовані 69 інклюзивних класів. Якщо ми говоримо про річну суму – це в межах від 1,5 до 2 млн. грн. додаткових коштів на рік. Львів – єдине місто в Україні, яке з міського бюджету проводитиме доплату асистентам вчителя в розмірі півставки», – додала Зоряна Довганик.