У Львові рахуватимуть велосипедистів, шукають волонтерів

Наступного тижня, 14 та 16 вересня, у місті рахуватимуть роверистів. Таку акцію організовують ГО «Львівська асоціація велосипедистів» спільно з ЛКП «Львівавтодор».

Робитимуть це у четвер та суботу по 2 години зранку та ввечері на основних перехрестях Львова. Активісти кажуть, це потрібно для того, аби зрозуміти кількість велосипедистів у місті. Також хочуть проаналізувати напрям їхнього руху і скласти портрет львівського велосипедиста. Це допоможе коректніше планувати транспортні потоки. Зараз такої інформації немає.

«Ми будемо робити це візуально, просто записувати. Звісно ж, що зупиняти людину, яка рухається, ми не можемо», – розповів «Львівській газеті» голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів.

До слова, така акція відбудеться у місті вже друге. Попереднього разу велосипеди рахували у 2015 році.

«Тоді з’ясували, що найбільш завантаженим перехрестям було Чорновола – Під Дубом. Тобто у північних районах є більш активний велорух. Це пов’язано з кращим розвитком велоінфраструктури та більш сприятливим рельєфом», – сказав Орест Олеськів.

Також вдалося визначити, що у Львові переважають велосипедисти чоловіки.

Активісти також запрошують волонтерів для підрахунку. Усі охочі можуть зареєструватися за посиланням.