ТРК «Львів» в новому телевізійному сезоні вчитиме піклуватися про дітей та про тварин

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Що потрібно робити, щоб народити та виростити здорового малюка? Львівські телевізійники підготували для молодих матусь цикл програм за участю лікарів та психологів «Ваша дитина здорова». Виходитиме цей телепорадник щодня з понеділка по четвер об 11.45, а вестиме програму молода мама, журналіст Ганна Кулик зі своєю трирічною донечкою.

Кажуть, що успіх залежить від того, як людина проводить свій вільний час. А ще від того, наскільки вона є відданою улюбленій справі. Небайдужі, креативні, наполегливі та цікаві – герої наступного телепроекту. Реальні, правдиві історії з перших вуст у програмі « Я цим живу», яка в ефірі щоп’ятниці .

Якщо у Вашій родині є чотирилапий вихованець , то не забудьте переглянути на телеканалі «Львів» програму «Про zoo». Окрім порад щодо виховання чи лікування домашніх улюбленців, творці програми шукають для покинутих тварин нових люблячих господарів. Побороти байдужість, прищеплювати дітям з юного віку відповідальність за тих, хто поруч – така мета проекту.

«Цей рік для ТРК «Львів» є ювілейним – в грудні відзначатиметься 60-річчя першого виходу в ефір. З цієї нагоди створено телевізійний цикл «Як це було» – розповіді про еволюцію технічних засобів, на яких доводилося працювати львівським телевізійникам та творчих вирішень телепроектів з Високого Замку», – інформує прес-служба каналу.

Від тепер ТРК «Львів» також присутній у соціальних мережах. А якщо вам не вдалося переглянути черговий випуск програми в ефірі, це можна буде зробити на ютуб каналі ТРК «Львів».