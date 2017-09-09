Сокальщина прийматиме змагання ХХХ спартакіади Львівщини для осіб з інвалідністю

12-13 вересня 2017 року на базі лікувально-оздоровчого комплексу «Ровесник» у с. Комарів Сокальського району відбудеться ХХХ обласна спартакіада для людей з інвалідністю

Почесними гостями спартакіади запрошені провідні спортсмени Львівського регіонального центру «Інваспорт: Уляна Ціздин – чемпіонка світу та Всесвітніх ігор серед незрячих з пауерліфтингу та Антон Дацко – Паралімпійський чемпіон 2016 року з фехтування на візках, срібний призер Паралімпійських ігор 2012 року, чемпіон світу та Європи.

У програмі спартакіади – змагання з легкої атлетики (біг 60 м, стрибки в довжину з місця, перегони на візках), настільного тенісу, боча, дартсу, більярду, стрільби з лука, шахів та шашок.

Головний суддя змагань – Володимир Любіжанін (м. Львів).

Під час спартакіади будуть представлені нові види спорту для осіб з інвалідністю, зокрема більярд «Novus» та стрільба з пневматичної гвинтівки.

У змаганнях візьмуть участь збірні команди районів та міст обласного значення, загалом понад 200 осіб.

Переможців визначатимуть у кожному виді спорту за нозологіями: ураження опорно-рухового апарату, порушення слуху, зору, розумового і фізичного розвитку.

За підсумками спортивних випробувань буде визначена загальнокомандна першість серед команд районів та міст області.

Урочисте відкриття змагань – о 14 годині.