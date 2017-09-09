Погода на вихідні

Сьогодні у Львові буде ясно й без опадів

Сьогодні, 9 вересня, у Львові впродовж дня протримається ясна погода, а ввечері на небі з’являться хмари. Як повідомляє сайт ua.sinoptik.ua, опадів цього дня не прогнозують. Температура повітря становитиме від +10-11°С уночі до +20-24°С вдень.

У неділю, 10 вересня, небо у Львові також буде ясним до самого завершення дня. Повітря вдень прогріється до + 25°С. Без опадів.

За останні 130 років максимальна температура повітря 9 вересня становила 28.8° (1994 року), а мінімальна – +1.6° (1991 р.) 10 вересня найспекотніше було 1983 року – 27° тепла, а найхолодніше – 2004-го – 1.1° тепла.

За народним прогнозом погоди, 9 вересня вшановують пам’ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури визначали погоду осені й зими за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.

10 вересня, коли вшановують пам’ять преподобного Сави Крипецького, наші предки славили врожай, від цього дня починалися веселі осінні ярмарки. Люди поспішали впоратися з польовою роботою до цього дня, оскільки згодом нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо 10 вересня було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.