В області реалізовуватимуть проект «Місця пам’яті української революції 1917 – 1921 років»

Робоча група опікуватиметься відновленням і збереженням пам’яті про події української революції 1917-1921 років

У Львівській області створили робочу групу з реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького проекту «Місця пам’яті української революції 1917 – 1921 років», розробленого Українським інститутом національної пам’яті.

Відповідне рішення сьогодні, 8 вересня, ухвалила обласна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. Участь у роботі комісії взяли перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус та керуючий справами облради Валентин Харлов. Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Новостворена робоча група займатиметься науковою, дослідницькою і просвітницькою роботою для відновлення і збереження національної пам’яті про події української революції 1917 – 1921 років та її учасників.

Такі робочі групи будуть створені в кожній області і в кожному районі України. Головним результатом їхньої роботи має стати розміщення на своїх територіях меморіальних таблиць або пам’ятних знаків, які засвідчували б історію революції 1917 – 1921 років. Крім того, у кожній області має з’явитися видання, присвячене місцям пам’яті української революції.

На Львівщині до складу робочої групи увійшли науковці, історики, архітектори, представники влади. Львівську обласну раду у складі групи представлятиме голова комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Юрій Візняк.

Нагадаємо, українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності.