Усі секрети та лайфхаки відкриють досвідчені банкіри школярам Львівщини у Бізнес-Школі ЮніорБанку

З настанням осені Юніорбанк запрошує усіх, кому вже виповнилось 6 і ще не виповнилося 17, стати студентом Бізнеc-Школи ЮніорБанку

Тренінги для юних банкірів проходитимуть у форматі цікавих презентацій, вільного спілкування та закріпленням знань за допомогою тестів та вікторин. Сертифіковані банківські тренери щедро ділитимуться з дітьми знаннями з економіки, фінансів, банківської справи, реклами та маркетингу, історії грошей тощо.

«Бізнес-Школа – це цикл захопливих занять для дітей від 6 до 17 років, на яких дитина отримує відповіді на безліч важливих питань «Як» – накопичувати, інвестувати, будувати комунікації в мережі Інтернет, побудувати свій перший start-up, стати більш комунікабельним та ін. У Бізнес-Школі немає одноманітних уроків, підручників і конспектів, проте є практичні знання і навички, захопливі заняття в ігровій формі та багато нових друзів, – говорить директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів. – І нехай не всі стануть банкірами чи фінансистами, проте розуміння природи грошей та законів економіки завжди допоможуть їм у дорослому житті. Заняття проходять у трьох вікових групах: Kids (6-10 років), Start (11-13 років), Teens (14-17 років). А завершується програма презентацією власних стартапів випускників. Студенти Бізнес-Школи за результатами навчання отримують справжній дорослий документ – диплом з унікальним номером, печаткою та підписом Голови Правління ПриватБанку».

Навчання – цілком безкоштовне. Розпочати навчання в Бізнес-Школі дуже просто – треба оформити Картку ЮНІОРА в будь-якому відділенні ПриватБанку або замовити тут і подати заявку на участь на сайті в розділі «Навчання», вибравши зручне місце проведення на карті. Унікальна пластикова карта Юніора, яка випускається за згодою і під контролем батьків, дає можливість користуватися банківськими послугами. З Карткою ЮНІОРА дитина може:

– відвідувати захопливі навчальні заходи – бізнес-квести, екскурсії в банк, тренінги у Бізнес-Школі;

– отримувати бонуси в разі оплати товарів у магазинах – партнерах програми лояльності «Бонус Плюс»;

– брати участь у змаганнях, конкурсах та акціях, організованих ЮніорБанком спільно з MasterCard.

Освітня програма «ЮніорБанк» стартувала в 2009 році в Україні. Сьогодні ЮніорБанк працює в Україні та Латвії, об’єднуючи понад 500 000 школярів. У 2012 році ЮніорБанк було визнано однією з найбільш корисних освітніх програм України в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра», яку щороку проводять Міністерство освіти та Національна академія педагогічних наук України. Вперше золоту медаль за розробку методики навчання в школах отримала банківська програма, що стала сьогодні однією з наймасовіших освітніх ініціатив в Україні.

Більше цікавої інформації – на сайті та у соціальній мережі.