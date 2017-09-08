У парку «Залізна Вода» відновили алеї (фото)

Як інформує Управління екології ЛМР, 2016 року з ініціативи управління екології та ландшафтного планування виготовлено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту та розпочато будівельні роботи.

Нині ж підрядна організація вже облаштувала дощову каналізацію, основну алею, яка сполучає вулицю Кибальчича з вулицею Стуса, тривають роботи із завершення реконструкції другої алеї, що сполучає вулицю Кибальчича з Мушуги та з Мушака. Загалом відремонтовано близько 1000 м алей. Роботи з реконструкції доріжок заплановано завершити до кінця жовтня поточного року.

Реконструкція доріжок у парку дозволить покращити транзитну, рекреаційну та естетичну функції парку. Влаштування дощової каналізації дозволить попередити водяну ерозію ландшафту.

Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна вода» був закладений великим львівським садівником Арнольдом Рьорінгом у 1894 (1905) році, який намагався зберегти природний пейзаж лісу. У плануванні даного парку Рьорінг дотримувався принципу «не пошкодь створених природою ландшафтів».

Особливо привабливим місцем парку є невелика сонячна галявина до якої приводять декілька прогулянкових маршрутів. Також на території парку спостерігають вихід мергелів, чим і зумовлена поява численних джерел, вода яких містить залізо. Це й дало назву парку.