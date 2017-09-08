У Новому Роздолі ледь не згоріла квартира

На щастя, ніхто з людей не постраждав

7 вересня о 13:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Новий Розділ. Займання сталося на просп. Шевченка, 20-а, в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На місце події скерували пожежно-рятувальні підрозділи державної пожежно -рятувальної частини № 11 м. Новий Розділ.

О 14:01 пожежу локалізували, а о 14:02 ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.