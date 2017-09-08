У Львові запобігли провокаційній акції російських спецслужб

Служба безпеки України задокументувала та запобігла проведенню у Львові чергової режисованої в Росії акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні

Як інформує прес-центр СБ України, за задумом російської сторони, 6 вересня у Львові планували провести так звані «Збори матерів учасників АТО», під час яких піддати критиці державну політику, у першу чергу на Сході України, та закликати до припинення антитерористичної операції на будь-яких умовах.

Організатор заходу, мешканка Волині й одна з провідних функціонерів «Російського культурного центру», за російські кошти, найняла в ролі учасників пересічних громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що для «масовки» організатори найняли за чотириста гривень майже сто пенсіонерів і студентів, які мали імітувати ролі родичів учасників антитерористичної операції. Жодного члена родини учасників АТО серед протестувальників не було.

СБУ констатує, що чергова спроба створити «картинку» фейкового незадоволення українською владою для російських ЗМІ виявилися невдалою.

Вочевидь, мова про акцію, яку 6 серпня зірвали у львівському готелі «Жорж» місцеві активісти, а також представники львівської поліції. Як інформувало видання ZAXID.NET, представники луцької громадської організації «Російський культурний центр» мали намір провести акцію проти війни на сході України.

Близько 12:00 у конференц-залі готелю почалася презентація книги «Волинський пантеон. Схід-2015», яку організувала керівниця Російського культурного центру у Луцьку Ольга Саган. За кілька хвилин після початку презентацію зірвали львівські активісти з громадських організацій учасників АТО, які заявили, що ця акція є провокацією й має показати, мовляв, Львів виступає за одностороннє відведення військ.

За словами представника Асоціації учасників АТО Львівщини Тараса Маслянка, активістам повідомили, що у готелі цього дня мають провести презентацію книжки проти війни і закликати відвести війська, тож активісти вирішили прийти на цю акцію.

На презентації були присутні близько 100 жінок із Луцька, більшість з них – старшого віку. Організаторка події пояснила, що хотіла організувати у Львові презентацію книжки, яку видала ветеранська організація. Для цього нібито до Львова привезли матерів учасників АТО. Завтра така ж презентація мала відбутися у Луцьку.

Кілька учасників акції розповіли, що приїхали для участі у загальноукраїнському форумі за мир. «Нам сказали, що проведуть форум за мир. Ми проти війни, люди гинуть, тому й приїхали. Нам сказали, що тут мають бути учасники з усієї України. Про презентацію книжки нічого не говорили. Мали ще провести екскурсію містом», – пояснила одна з учасниць акції.