У Львові почався VІ «Фестиваль Партнерства»

Оскільки місія фестивалю – розвивати добросусідські взаємини та більше розповідати нашим народам одне про одного, важливою складовою є презентації польських міст та воєводств у Львові.

Як інформує Мистецьке об’єднання Dzyga, впродовж фестивалю у сквері «На Валах» (вул. Винниченка 18) розташуються промо-стенди і намети з презентаціями туристичних перлин та освітніх програм Польщі.

Цьогорічною родзинкою фестивалю стане Капсула 5D, яка імітуватиме найдовшу велодоріжку у Польщі «GreenVelo». Кількахвилинний сеанс у Капсулі дозволить побачити тривимірне зображення, почути звуки та відчути рух, вітер, воду.

«Свіжість легкого бризу, листя з дерев падають просто в долоні, голуби пурхають біля твоїх ніг, а найголовніше: ти мчиш у цей час на велосипеді! Відчуваючи кожну дощечку на містку під своїм велосипедом, ухиляючись від зустрічного вітру, милуючись розкішними краєвидами Східної Польщі, її замками й палацами», – розповідають про подорож у капсулі. А статистика свідчить, що на шляху «Green Velo» завдовжки 2070 км мандрівники зможуть побачити 400 архітектурних пам’яток, 230 пунктів обслуговування велосипедистів і 7,5 тисячі дорожніх знаків.

Також у сквері відбуватимуться покази велотріалу й акробатики. Спільно з представниками Львівської федерації велосипедного спорту свої можливості продемонструє тріалист Кристіан Герба. Кристіан – людина, яка застрибує на велосипеді на найвищі будинки світу, багаторазовий рекордсмен книги рекордів Гіннеса, п’ятиразовий медаліст чемпіонату Польщі, понад сімдесятиразовий лауреат польських і міжнародних змагань.

У суботу, 9 вересня, о 20:30 у внутрішньому дворику Львівської обласної державної адміністрації (вул. Винниченка 18) під зірками відбудуться покази польських та українських короткометражних фільмів. Вхід на покази буде вільний, проте потрібно попередньо зареєструватись на сайті http://wiz-art.ua .

Того ж дня відбудеться інтерактивний воркшоп на тему ревіталізації міського простору та дискусії «Форуму партнерства».

У рамках фестивалю Львівська міська рада організовує інтерактивний воркшоп на тему «Креативний простір міста». Польські та українські експерти відвідають територію колишнього заводу радіоелектронної апаратури, який перетворюють на мистецький хаб.

На «Форум партнерства» приїдуть представники місцевої влади з України та Польщі. Доповіді і дискусії стосуватимуться громадської служби охорони здоров’я, українсько-польського партнерства для розвитку гірських регіонів, культурної дипломатії та інших важливих питань.

Із 8 по 23 вересня Львівському історичному музеї (пл. Ринок, 6) триватиме виставка «Давній Люблін», присвячена 700-річчю отримання містом магдебурзького права. Відвідувачі зможуть подивитись, як виглядав Люблін 400 років тому і пізніше, у XVIII, XIX, і на поч. XX ст. Виконані у різноманітних техніках і стилях картини представляють і різний погляд на місто. Тут будуть розлогі панорами міста, зображення вулиць і площ з характерними будівлями, і такими окрасами Любліна, як Краківська брама, Замок, Стара Ратуша.

Доповненням до виставки стануть краєвиди Любліна, зняті фотохудожником Петром Мацюком у різні пори року та різні пори дня. Його фотовиставки розташується з 8 по 15 вересня в Італійському дворику. Петро Мацюк є професійним фотографом, працівником Люблінського Музею та членом Люблінського фотографічного товариства. Він займається фотографією з 1972 р., організовує виставки і фотографічні пленери.

8-10 вересня у Державному природознавчому музеї (вул. Театральна, 18) буде фотопроект Генрика Цірута «Дендроформи». Генрик Цірут за освітою педагог, а за зацікавленням – фотограф. У своєму доробку має декілька персональних фотографічних виставок. У «Дендроформах» можемо побачити деталі дерев, які лише досвідчений дендролог міг би розпізнати оком фахівця. Кожна світлина залишає глядачу поле для власної інтерпретації.

Щодня на площі Ринок діятиме сцена «Фестивалю партнерства». Тут виступатимуть українські та польські музиканти, які грають джаз, блюз, рок, етно та електронну музику.

Програма:

8 вересня, п’ятниця

17:30 – J&B band (Львів)

18:30 – The Freeborn Brathers (Підкарпатське воєводство)

19:30 – урочиста частина

20:00 – Angela Gaber Trio (Підкарпатське воєводство)

21:20 – Zapaska (Кам’янець-Подільський)

22:30 – Erith (Сілезьке воєводство)

9 вересня, субота

17:30 – Dzyga Jazz Quintet (Львів)

18:40 – Big Day (Вармінсько-Мазурське воєводство)

19:50 – Hanka Wójciak (Малопольське воєводство)

21:00 – Czerwony Tulipan (Вармінсько-Мазурське воєводство)

22:10 – Kapela ze Wsi Warszawa (Варшава)

10 вересня, неділя

13:00 – Port Przemyśl (Перемишль)

14:30 – Młodzieżowa Akademia Musicalowa (Вроцлав)

15:45 – Klang (Ряшів)

17:00 –Trio Jazzowe (Нижньосілезьке воєводство).

Вхід на всі акції фестивалю – вільний.

Сторінка фестивалю у Facebook: https://www.facebook.com/events/253599081819065/?fref=ts