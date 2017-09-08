У Львові лікарі підвищуватимуть знання про цукровий діабет

Упродовж 28-30 вересня у готелі «Дністер» відбудеться VII Український навчальний курс Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD). Цей захід дає можливість українським ендокринологам, діабетологам і сімейним лікарям підвищити рівень знань про цукровий діабет, його ускладнення та лікування. Про це повідомляє ВГО «Українська діабетологічна асоціація».

Протягом трьох днів провідні європейські та українські спеціалісти читатимуть лекції та проводитимуть майстер-класи.

Цього року в заході планують взяти участь понад 200 лікарів. Слухачами будуть не тільки українські, а й іноземні спеціалісти – з Республіки Білорусь, Казахстану, Вірменії, Молдови, Грузії, Литви та інших країн.

Курс організований Європейською асоціацією з вивчення цукрового діабету та Українською діабетологічною асоціацією.

Довідка. Цукровий діабет ‒ масштабна медико-соціальна проблема. Справа не лише у значній кількості хворих та випадках недіагностованого захворювання. Діабет супроводжується розвитком гострих та хронічних ускладнень, які призводять до смертності та інвалідизації пацієнтів.

Глобальність та важливість проблеми цукрового діабету визнана в усьому світі ‒ Організація Об’єднаних Націй у 2006 році ухвалила спеціальну резолюцію щодо боротьби із цієї недугою.