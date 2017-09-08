Сонячні панелі і електронні медкартки: як «розумнішає» Наукова

Освітлення із сонячних панелей, дитячі садочки із смарт-тб, а в поліклініці – запис через інтернет та електронна медична картка. У Львові поступово втілюють в життя проект «Розумний мікрорайон»

Про те, що вже зробили та що ще планують , «Львівській газеті» розповів керівник ГО «Наукова» Андрій Шевців.

Що таке «Розумний мікрорайон»?

Ще минулого року міська рада запропонувала львів’янам інновацію. Вирішили обрати район, на території якого впровадять смарт-технології та інноваційні підходи в різних галузях. В інтернет-голосуванні перемогли мешканці мікрорайону Наукова-Володимира Великого. Він обмежений вул. Стрийською на сході та вул. Кульпарківською на заході, загальна площа майже 3,5 км.кв. Сюди входять вулиці Пулюя, Княгині Ольги, Наукова, Володимира Великого, Кульпарківська та Трускавецька.

Тож у червні цього року мерія ухвалила рішення про затвердження програми проекту «Наукова – розумний мікрорайон».

Загалом на реалізацію проекту потрібно 20 мільйонів гривень. Ці гроші виділяють із бюджету розвитку міста. Цього року половину із них освоюють в освіті, культурі, медицині та на інфраструктурні проекти. На ще 10 млн грн. з бюджет чекають наступного року. Водночас, до оновлення району залучають інвесторів. За кошти місцевих благодійників закопляють додаткове обладнання у школи та облаштовують громадські простори.

Зміни в інфраструктурі

Відтепер район може похвалитися дорожнім ноу-хау. Тут вже встановили стовпці з нічною підсвіткою. Тож водіям буде легше зрозуміти організацію руху на перехресті Наукова-Кульпарківська. Стовпці безпеки мають подвійну функцію та конструкцію: підсвічують саме кільце, що дозволяє чітко бачити його межі, а також вказують напрям руху миготінням стрілок.

А вже до кінця вересня на Науковій, 53 запрацює «розумна» зупинка. Тут вже монтують платформи і прокладають оптоволокно. В майбутньому завдяки цьому на зупинці висітиме табло, на якому пасажири зможуть побачити графік прибуття транспорту, який обладнаний GPS-навігаторами.

«Зупинка буде подовженою і на ній буде закріплено елементи для відеонагляду, датчики, які будуть показувати температуру. Крім того нарешті тролейбус №2 заверне сюди, в цю дублер-кишеню. Бо досі людям доводиться іти на зупинку тролейбуса або на початок вул. Наукової або до магазину «1001 дрібниця», – розповів Андрій Шевців.

Зміниться також вуличне освітлення. Зокрема для громадських просторів і дворів вже замовили сонячні панелі.

Медицина

Одним із найважливіших пунктів створення «розумного району» є новації в місцевій поліклініці.

«Буде багато змін. Головне, чим хочу поділитися, – це те, що вже незабаром поліклініка працюватиме на базі медичної інформаційної програми «Доктор Елекс». Мешканцям стане значно простіше отримувати інформацію, результати аналізів чи якусь рецептуру, адже все буде комп’ютеризовано. Ми задіємо в поліклініці таке обладнання і програми, які допоможуть людям зекономити час».

За допомогою «Доктор Елекс» лікарі зможуть вести електронні медичні карти, де буде зберігатися уся історія пацієнта. ЕМК будуть конфіденційним і доступ до них є обмежений. Однак пацієнт може отримати інформації з неї на смартфон чи флешку.

Зазначимо, що електронний запис до лікарів у поліклініці на Науковій уже діє, однак черги в коридорах не зникли, бо не всі люди ним користуються. Зокрема це стосується пенсіонерів.

Освіта

«Ми вже закупили багато обладнання для закладів освіти. Зокрема у школах будуть нові комп’ютери, тач-панелі, відкрили оновлені кабінети фізики та хімії. Для садочків придбали смарт-тб, аби діти могли вивчати програми та бавитися в розвивальні ігри», – каже Андрій Шевців.

Окрім того, вже незабаром в будинку дитячо-юнацької творчості на Науковій, 17 змонтують сцену для виступів із сучасним освітленням. Також тривають тендери щодо закупівлі музичного обладнання.

«Ще маємо інші цікавинки для дітей. Буде велотраса, інтерактивна, з перешкодами. А в дитячому клубі «Науковий» вже робимо ремонт, бо тут облаштуємо авто трек. У центральній кімнаті буде така спеціальна траса для дитячого автомоделювання, діти будуть випробовувати свої машинки. Ще тут зробимо індивідуальні місця для роботи з радіотехнікою, фізико-хімічна лабораторія. Все це запрацює у 2018 році, але роботи тривають вже», – поділився активіст.

За конструкцією дитячого клубу «Науковий», у центральній кімнаті буде траса для дитячого автомоделювання. Це буде місце для змагань, де діти матимуть змогу випробувати свої машинки. У такий спосіб вихованці гуртка будуть закріплювати теоретичний досвід на практиці

Для вуличних розваг вже замовили меблі. Тож у парках та інших громадських просторах люди зможуть пограти в шахи чи нарди, для дітей змайструють цікаві лабіринти.

Активні роботи в «Розумному мікрорайоні» триватимуть до грудня. На час зими їх трохи призупинять.

«Потім буде новий бюджет, там, мабуть, будуть знову прораховані якісь речі, які ми будемо втілювати в реальність вже з весни наступного року», – каже Андрій Шевців.