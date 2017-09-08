Радіо FM Галичина нагородило переможницю імідж-проекту «СтильОк»

Файне радіо обрало переможця чергового етапу імідж-проекту «Стиль ОК»: кожен охочий міг зателефонувати в ефір файного радіо, відповісти на фешн-запитання та отримати неймовірну годину перевтілень від LC Waikiki та львівських дизайнерів Яцентюк і Микитюк.

Переможницею стала львів’янка Людмила Симоненко. Щоб підібрати для неї нові образи, дизайнери експериментували з тканинами, фасонами та кольорами. Після години перевтілень з одягом відомого бренду переможниця отримала у подарунок один із запропонованих дизайнерами стилів.

«Модні тенденції цього року надзвичайно цікаві, дуже різноманітні, – каже дизайнер одягу Світлана Микитюк. – Тому кожна жінка може підібрати свій стиль відповідно до душі, відповідно до свого гармонійного стану. Дизайнери пропонують дуже цікаві кольори, оригінальні силуети».

Вдалий образ підбирали в одному із львівських магазинів ТМ LC Waikiki.

«Ми напряму отримуємо одяг з Туреччини. Він надзвичайно високої якості, проходить лабораторні дослідження. Він завжди гарно сидить, над ним працюють дизайнери. Тому ми запрошуємо людей і з впевненістю гарантуємо, що вони отримають якісний хороший одяг за привабливими демократичними цінами», – значила Ольга Янишин, директорка магазину.

Файне радіо проводить цей проект не вперше, щосезону підбирає своїм слухачам актуальний образ, прагне змінити їхнє життя на краще, робити його більш яскравим і радісним.