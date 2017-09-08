Проблема перевезень пасажирів з АС «Західна» у Львові була озвучена на сесії ВРУ

Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради України було озвучено депутатський запит, який стосується неналежної організації руху громадського транспорту з АС «Західна» по місту Львову.

Як відомо, з 2 вересня введено в дію рішення Львівської міської ради, згідно з яким кінцевими зупинками міжміських та приміських автобусів є автостанції на околицях Львова. Таке нововведення створює значні незручності для мешканців як міста, так і районів області.

Суть проблеми полягає в тому, що міська влада Львова не підготувалася до початку цього нововведення, зокрема на маршруті курсує недостатня кількість міського громадського транспорту, і як наслідок, 4 вересня пасажири приміських маршрутів не могли вчасно добратися з АС «Західна» до місця навчання чи роботи.

Як відомо, з 6 вересня, щоб зняти соціальну напругу як серед львів’ян, так і пасажирів приміських маршрутів, запустили так звані експрес-маршрути з АС «Західна» до Приміського вокзалу.

Найбільше люди нарікають на те, що за проїзд в цих експрес-маршрутах доводиться доплачувати, і час доїзду з АС «Західна» до потрібного місця збільшився на годину-півтори. Сотні скарг від мешканців Городоцького, Самбірського та Мостиського районів надійшло до народного депутата Ярослава Дубневича.

«На моє переконання, це нововведення не було до кінця продумане, елементарно не прораховане. Якби над ним працювали фахівці, які б зробили відповідні висновки і справді подбали про добробут людей – не було б стільки скарг і невдоволень.

Вся відповідальність за міські перевезення лежить на міській владі Львова, і через їхню неспроможність належно їх організувати, люди не повинні платити додаткові кошти.

Тому я направив депутатський запит Андрію Садовому, який був сьогодні оголошений на сесії ВРУ, з проханням – на час організації міських перевезень з АС «Західна» до інших частин Львова, відповідно до потреб пасажирів приміських маршрутів, забезпечити безкоштовні експрес-маршрути або відновити кінцеву зупинку на пл. Двірцевій», – наголосив Ярослав Дубневич.