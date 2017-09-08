П’яний іноземець роз’їжджав Львовом із розірваним колесом

Як інформує Патрульна поліція Львова, сьогодні близько третьої години ночі на вулиці Зеленій патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat на іноземній реєстрації з розірваним колесом. Транспортний засіб зупинили. З нього вийшов чоловік, який не знав, що у нього проблеми з автомобілем. 31-річний водій, глянувши на колесо, нецензурно висловився іноземною мовою. Інспектори відразу помітили, що він нетверезий – нечітка вимова і запах алкоголю. Перевірка на пристрої драгер показала результат 1,93 проміле. На чоловіка винесли об’єднану постанову за технічну несправність та відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом, а також склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.