Оприлюднено вартість розмитнення авто на іноземних номерах

Перехід на українські номери вже ввезеним до України легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їхнім фактичним власникам у 1,0-1,4 тис. євро

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна в коментарі Еспресо.TV.

«Коли ми порахували, це абсолютно невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-га категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія – 1,2-1,4 тис. євро», – заявила вона.

Як і раніше, ставки акцизного збору встановлені в євро, залежно від кубічних сантиметрів двигуна.

Як додала Южаніна, це рішення стосується авто на іноземних номерах і старших за 2010 рік випуску, і старших за 2000 рік.

Відповідні зміни буде внесено до Податкового, Митного та Бюджетного кодексу.

6 вересня під стінами Верховної Ради розпочалася акція протесту власників авто на іноземних номерах, які вимагали поступок щодо розмитнення.

7 вересня Южаніна повідомила про підписання меморандуму з організаторами протесту, згідно з яким Верховній Раді буде запропоновано проголосувати за спрощений порядок розмитнення вже завезених авто. Водночас невдовзі держава повністю заборонить ввезення вживаних автівок на іноземних номерах.

По обіді проведення акції протесту було припинено.