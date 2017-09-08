Наступного тижня у Львів завітає Патріарх Філарет (програма візиту)

Упродовж 12-14 вересня у Львові з першосвятительським візитом перебуватиме Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Як повідомляє сайт УПЦ КП, під час перебування у Львові Патріарх здійснить першосвятительський візит до Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та відвідає Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Також в рамках візиту відбудеться щорічна Всеукраїнська Патріарша проща до місця чудесного явлення Пресвятої Богородиці на Жовківщині.

Програма візиту:

13 вересня, середа:

– 10.00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого на цілющому джерелі присілка Заглина (с. Монастирок, Жовківський р-н) в рамках щорічної Всеукраїнської Патріаршої прощі до місця чудесного явлення Пресвятої Богородиці. Виїзд від Свято-Покровського кафедрального собору (м. Львів, вул. Грушевського, 2) о 07.00.

14 вересня, четвер:

– 10.00 – Святіший Патріарх відвідає Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, де звершить молебень за викладачів та студентів з нагоди 70-річчя створення навчального закладу.